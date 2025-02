Ordine di uscita dei cantanti di Sanremo 2025, seconda serata: ospiti e scaletta

La scaletta ufficiale della seconda serata del Festival di Sanremo 2025 in onda stasera, mercoledì 12 febbraio a partire dalle 20.30, con i 15 cantanti in gara (e la sfida delle 4 Nuove Proposte) in ordine di uscita.

Come prevede la scaletta della seconda serata di Sanremo 2025, solo 15 dei 29 artisti in gara faranno riascoltare il proprio inedito e questa volta saranno giudicati anche dal pubblico tramite il televoto oltre che dalla Giuria delle Radio.

Alex Wyse contro Vale LP e Lil Jolie

Maria Tomba contro Settembre

Rocco Hunt – “Mille vote ancora”

Elodie – “Dimenticarsi alle 7”

Lucio Corsi – “Volevo essere un duro”

The Kolors – “Tu con chi fai l’amore”

Serena Brancale – “Anema e core”

Fedez – “Battito”

Francesca Michielin – “Fango in Paradiso”

Simone Cristicchi – “Quando sarai piccola”

Marcella Bella – “Pelle diamante”

Bresh – “La tana del granchio”

Achille Lauro – “Incoscienti giovani”

Giorgia – “La cura per me”

Rkomi – “Il ritmo delle cose”

Rose Villain – “Fuorilegge”

Willie Peyote – “Grazie ma no grazie”

I conduttori di Sanremo 2025

Carlo Conti è il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2025. In ogni serata sarà affiancato da diversi co-conduttori:

seconda serata: Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica

Gli ospiti del Festival di Sanremo 2025

mercoledì 12 febbraio: Damiano David, il cast del film “Follemente” (Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria), i protagonisti del film tv “Champagne” (Alessandro Gervasi e Francesco Del Gaudio), il cast della fiction “Belcanto” (Vittoria Puccini, Carmine Recano e Giacomo Giorgio) e Carolina Kostner per rappresentare Milano Cortina 2026.

Il Primafestival

Prima di ogni serata di Sanremo, va in onda il PrimaFestival ed è condotto da Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio. Ospiti fissi anche I Sansoni.

Il Dopofestival

È Alessandro Cattelan a condurre il “Dopofestival” che torna su Rai1 dall’11 al 14 febbraio, alla fine di ogni serata del Festival. Nel programma saranno presenti Selvaggia Lucarelli, Anna Dello Russo, Alessandra Celentano e gli Street Clerks.