Drusilla Foer è una delle 5 co-conduttrici scelte da Amadeus per il suo Sanremo 2022. Ma chi è la “valletta” che affiancherà il padrone di casa nella serata del giovedì della kermesse canora più famosa d’Italia? Scopriamo tutto sul suo conto e sul suo alter ego Gianluca Gori.

Chi è Drusilla Foer? Il personaggio di Gianluca Gori

Drusilla Foer è lo straordinario personaggio ideato da Gianluca Gori. Nato come fenomeno sul web, grazie al suo carattere istrionico è riuscito ad imporsi anche sul piccolo schermo.

Drusilla Foer è nata a Siena il 23 luglio 1945 ed è un’artista a 360 gradi: cantante, autrice, sceneggiatrice, grazie al suo fascino ha conquistato numerose copertine di moda.

Sebbene sia cresciuta in una famiglia privilegiata, non ama essere definita una nobildonna ma anzi è sempre stata una ragazza anticonformista e molto ribelle.

Tra le sue più grandi amiche, Tina Turner con la quale andava in giro in moto per l’America. Ama Lady Gaga e non sopporta Madonna.

In realtà all’anagrafe Drusilla Foer è Gianluca Gori, fotografo, pittore, cantante e attore originario di Firenze, il quale un giorno decise di creare questo personaggio poi diventato un vero e proprio fenomeno sul web.

In una intervista a Libero Quotidiano, Drusilla ha spiegato l’origine del suo nome:

Da una nottata di sess0 sfrenato dei miei nonni in America. Erano su un battello che si chiamava Drusilla. Il battello è diventato monumento storico, una sorta di pezzo d’antiquariato. Come me, insomma.

Dopo essere diventata celebre sul web, Drusilla è stata attrice per Ferzan Ozpetek nel film Magnifica Presenza, giudice a Strafactor e presenza fissa a CR4 – La Repubblica delle Donne. Nel suo curriculum, anche alcuni spettacoli teatrali.

Gianluca Gori, il suo alter ego, in una intervista al Tirreno ha dichiarato:

Quando ho scoperto un personaggio così chiaro, così libero, ho pensato che tutti dovessero conoscerla, ed ho spinto la signora a farsi più visibile. Ammetto che vorrei essere come lei.