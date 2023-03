Nella prima serata di ieri di Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di C’è posta per te, la prima dopo la morte di Maurizio Costanzo. Una puntata registrata prima della scomparsa del giornalista e che si è aperta con un messaggio di Maria De Filippi. L’ultima storia ha visto protagonista il rapporto tra Gaetano e Alessio, padre e figlio.

Alessio e Gaetano, la storia a C’è posta per te

A chiamare la trasmissione C’è posta per te è stato papà Gaetano, il quale ha voluto chiedere scusa al figlio per alcuni modi bruschi che ha avuto nei suoi confronti e che hanno portato ad un loro allontanamento. L’uomo in studio ha detto:

Mi manchi tanto, mi manca parlare con te, discutere di musica, vorrei che tu trovassi un lavoro stabile e che tu possa realizzare il tuo sogno. Quando mi ha detto che stavi andando a licenziarti, ti ho scritto dei messaggi bruttissimi, di cui mi vergogno. L’ho fatto in un momento di rabbia. Lo sai che ho una brutta malattia, posso morire, non si sa. Perché perderci e non condividere ancora le nostre passioni, aiutarti con il tuo sogno, con la tua musica. Vorrei che ci potessimo parlare ancora da padre e figlio.

Alessio ha spiegato di aver dovuto lasciare il suo lavoro per motivi di salute. Non stava bene psicologicamente:

Sono stato male, ho avuto attacchi di panico, non mangiavo, sono dimagrito tantissimo. Gli insulti sono una cosa inutile, le situazioni non si risolvono con la rabbia ma dialogando. Io reagisco con indifferenza, pur di non stare male faccio finta di non aver sentito nulla. Questa estate sono stato chiuso in casa, non mangiavo. Lui credeva che facessi la bella vita.

Nonostante abbia apprezzato molto il gesto del padre, Alessio ha preferito risolvere privatamente la sua situazione familiare: “Non è una cosa negativa, ma devo metabolizzare. Non credo sia il momento”, ha commentato, chiudendo la busta a C’è posta per te.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

Chi è Alessio conosciuto come El pequeno Salvaje

Ma chi è Alessio, protagonista di una delle storie di C’è posta per te? Il cognome non è noto ma di lui si sa che vive a Legnano. Ad accompagnarlo è soprattutto la grande passione per la musica. Il suo sogno è infatti quello di diventare cantante.

Ha scritto le sue prime canzoni le quali sono disponibili su Spotify e Youtube. Su Instagram si fa chiamare “elpequenosalvaje” ed al momento è seguito da oltre 2000 follower, cresciuti dopo la sua partecipazione a C’è posta per te.