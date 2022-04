Che fine ha fatto Silvano Michetti dei Cugini di Campagna? Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, la padrona di casa Ilary Blasi non ha fatto alcun accenno al caso bestemmia che ha coinvolto l’artista, né alla diffida da parte del fratello Ivano, che fino a quale puntata fa era ospite del reality in studio.

Silvano Michetti dopo la bestemmia all’Isola: che fine ha fatto?

Silvano dei Cugini di Campagna, in seguito alla sua squalifica per via di una bestemmia contestata però dal gruppo musicale – che ritiene abbia detto “Santo Dio” – non ha avuto alcuna possibilità di replica.

Dopo aver lasciato il reality, che fine ha fatto Silvano? A farci sapere qualcosa in merito è stato Fanpage.it che ha svelato di aver contattato l’ufficio comunicazione dio Ivano Michetti per gli aggiornamento dopo il comunicato in cui annunciava di aver diffidato Canale 5 ed il programma:

In questo momento, siamo in grado di confermare che Silvano Michetti ha fatto rientro in Italia e lo studio legale tiene ancora tutto al vaglio. Quali sono le possibilità per un reintegro nel gioco? Anche questa domanda resta nell’incertezza sebbene sembra davvero impossibile un ritorno in gioco. Però, la famiglia Michetti continua a tenere il piede sull’acceleratore: vogliono che Mediaset ammetta che non c’erano i presupposti per una squalifica considerato l’audio poco chiaro in un’espressione che non può considerarsi come una bestemmia o come un atto di blasfemia nei confronti di Dio o della religione.

Ilary Blasi per conto dell’Isola dei Famosi, o Mediaset, replicheranno pubblicamente ai Cugini di Campagna?