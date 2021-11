Celine Dion sta molto male tanto da non riuscire più ad alzarsi dal letto. Preoccupano le condizioni di salute della celebre artista che, proprio lo scorso ottobre, ha dovuto annullare alcuni concerti.

Celine Dion non riesce ad alzarsi dal letto: “Dolori paralizzanti”

Ho il cuore spezzato da questa decisione – ha scritto Celine Dion su Instagram -. La mia squadra e io abbiamo lavorato al nostro nuovo spettacolo negli ultimi otto mesi, e non poter iniziare questo novembre mi rattrista oltre lo spiegabile. Sono particolarmente dispiaciuta per aver deluso tutti i fan che si sono organizzati per venire a Las Vegas. Ora devo concentrarmi per stare meglio: voglio superare tutto questo il prima possibile.

Oggi, ad intervenire sulla malattia sarebbe stata una parente di Celine tra le pagine della rivista Here:

Non può più alzarsi dal letto, né muoversi, né camminare. Soffre di dolori alle gambe e ai piedi che la paralizzano. È molto debole e ha molto dolore. È anche dimagrita.

L’Adnkronos conferma le rassicurazioni della sorella, che attribuisce il malessere di Celine Dion alla “premenopausa e ai cambiamenti ormonali che questa condizione provoca”.

Facendo delle ricerche su Google, non vi è traccia di questa ipotetica rivista “Here” e, proprio per questo motivo, la redazione di Rockol parla di “giallo” in merito alle sue effettive condizioni di salute.