Cosa sta succedendo tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? Proprio qualche giorno fa vi avevamo riportato le voci di una presunta crisi interna alla coppia (si parla di possibile crisi anche in merito ad altri due celebri personaggi), sollevate da alcuni fan attenti. Maretta tuttavia smentita dal settimanale Nuovo Tv ma che non avrebbe del tutto convinto chi li segue da tempo. Alcuni atteggiamenti di Cecilia e Ignazio avrebbero infatti lasciato insospettire i loro fedeli follower che ora iniziano a domandarsi in maniera più insistente cosa stia davvero accadendo.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi? Gli indizi

I progetti legati ad una famiglia al momento sono messi in standby almeno fino a quando i due giovani non torneranno a mostrarsi come sempre molto affiatati. Indubbiamente Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser da alcuni anni rappresentano una delle coppie più amate sui social e non solo proprio per la loro grande affinità ma adesso qualcosa scricchiola, almeno all’apparenza.

Da alcuni giorni è diventata palpabile la distanza tra i due, anche sui social dove invece prima erano reciprocamente attivi. Ma quale potrebbe essere il motivo della presunta (e ribadiamo presunta) crisi? A tentare un’analisi dell’attuale situazione tra l’argentina ed il trentino è stato Il Vicolo delle News che in merito scrive:

Lui con un nuovo giro d’amicizie (Mara Venier, Christian Vieri, Marco Ferri e Flavio Briatore), lei con la sorella Belen in giro per lavoro e poi con il fratello Jeremias e la fidanzata, ma non più con Ignazio al seguito.

Una distanza fisica non indifferente alla quale si aggiungono anche voci sempre più insistenti:

Si vocifera che forse lei non abbia apprezzato le nuove amicizie troppo ‘mondane’ e televisive e che ci sia stata una lite per questo. Ripetiamo però che sono solo voci, quello che appare sicuro è che sicuramente una discussione tra i due è avvenuta.

Non ci resta che attende un eventuale segnale anche via social, di un loro atteso riavvicinamento…