Nella prima serata di ieri, sabato 11 febbraio, Mediaset ha deciso comunque di schierare contro la finale del Festival di Sanremo 2023, piazzando C’è posta per te. Lo aveva già fatto lo scorso giovedì con il Grande Fratello Vip. Ma come sono andati gli ascolti?

C’è posta per te contro la finale di Sanremo 2023

In 2,6 milioni hanno scelto l’offerta Mediaset nella prima serata di ieri: C’è posta per te ha ottenuto il 12.3% di share contro la finale del Festival di Sanremo 2023 vinto da Marco Mengoni. La kermesse canora ha intrattenuto oltre 12 milioni di italiani pari al 66% di share.

Un confronto impari – e non sarebbe potuto che essere così – con la messa in onda di C’è posta per te come se fosse un sabato sera qualunque. Per gli italiani incollati al televisore, però, non c’è stata partita, scegliendo in gran parte di seguire la finale del quarto Festival di Amadeus.

A Maria De Filippi, dunque, sono andate solo le briciole, malgrado il tentativo salva-ascolti messo in atto con un repentino cambio di scaletta. La puntata di C’è posta per te andata in onda ieri sera, infatti, ha lasciato più o meno a bocca asciutta anche il pubblico da casa andando in onda con una scaletta diversa dal solito.

In apertura infatti, non c’è stata alcuna storia-regalo con l’ospite ma i racconti di tradimenti e famiglie che hanno provato a ricongiungersi. In merito ha scritto Libero:

A quanto pare dietro questa scaletta c’è una strategia precisa, provare a tenere per ultimo il super-ospite, in questo caso Renato Zero, per infastidire probabilmente lo share di Sanremo, come hanno sottolineato i follower del programma sui social.

Peccato che, almeno secondo le indiscrezioni, proprio Renato Zero non abbia preso benissimo la sua presenza nella puntata contro il Festival. Sarà vero?

La finale di #Sanremo2023 vola anche con concorrenza: 12.256.000 con il 66% di share. Prima parte 14.423.000 e il 62,7%, seconda parte 9.424.000 con il 73,8% di share. “Sanremo Start” 13.389.000 e il 57,7%. #Cepostaperte si ferma a 2.652.000 con il 12,3% di share. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) February 12, 2023