Alfonso Signorini, intervistato tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni, ha svelato come sarà la cosa e quali concorrenti ci saranno nella Casa del Grande Fratello Vip in partenza dal prossimo 19 settembre su Canale 5.

Signorini svela quali concorrenti entreranno al Grande Fratello Vip e come sarà la Casa

Parenti forse, ma niente coppie. Sarà un’edizione particolare. Ci saranno nomi inediti per un reality, persone che vengono dai mondi più disparati, gente poco nota che ha una storia e un background importante che calza a pennello con il Grande Fratello Vip.

Ci sarà il mondo dei social, del giornalismo, dello spettacolo, della canzone e dello sport. Ci sarà anche un mondo mai raccontato in un reality nella sua quotidianità. Mi piace tentare esperimenti nuovi, come l’anno scorso con la disabilità. questa volta sarà diverso, ma non mi faccia svelare di più.