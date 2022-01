Nella Casa del Grande Fratello Vip, non tutti gli inquilini si sono sempre esposti sulle principali questioni interne al reality. Tra questi ci sarebbe anche Carmen Russo che, almeno per quanto riguarda l’affaire relativo a Katia Ricciarelli ed alle sue frasi razziste, omofobe e sessiste, la soubrette non si è mai schierata né esposta in prima persona.

Carmen Russo terrorizzata da Katia? Il retroscena di Clarissa

Carmen Russo, durante la sua permanenza nella spiatissima Casa di Cinecittà si è unita al solido gruppo che vede con Katia anche Soleil, Valeria Marini e Manila Nazzaro. Il suo silenzio dopo le infelici esternazioni della cantante lirica su Lulù Selassié e non solo, però, avrebbero deluso in modo particolare Clarissa, che in una diretta Instagram ha svelato un retroscena, come riportato da Biccy.it:

Diciamo la verità, che non si è mai esposta contro quella situazione perché aveva il terrore di Katia Ricciarelli! Questa è la verità. Molta gente ama Carmen Russo ma qua sotto la sta criticando, perché dicono è stata un grande esempio e icona negli anni ‘80, però nel momento in cui doveva difendere la giustizia ha voluto fare la diplomatica. Katia Ricciarelli in passato l’ha offesa, le ha detto che lei non aveva una carriera, le ha detto delle cose orribili, e quindi non mi aspetto che quando Carmen sente e fa la battuta sull’aereo per il razzismo ‘glielo avrà mandato Clarissa’. Non è che una perché ha paura di uscire non deve dire il suo pensiero o la verità. Carmen da mamma avrebbe dovuto dire ‘Katia stai al tuo posto perché certe frasi razziste a una ragazza non gliele puoi dire’. Anche perché qualcuno l’ha fatto, ad esempio Nathaly e Miriana. Diciamo che non condivido restare sempre in silenzio.

A prendere le difese di Carmen Russo ci ha invece pensato Ainett Stephens che ha definito l’ex Vippona coerente, non essendosi esposta non solo con Katia ma in generale sin dall’inizio della sua esperienza.