Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni sono tra i concorrenti più amati dell’Isola dei Famosi 2022. Il rapporto tra mamma e figlio appassiona gli estimatori del reality show, per via del loro legame altalenante e protettivo.

Carmen Di Pietro pensa che Alessandro sia stato con una donna

In queste ore, Carmen Di Pietro si è arrabbiata con il figlio perché non ha intagliato l’iniziale del suo nome nel suo bicchiere: “Fai la C di Carmen così me lo porto via. No questo non me lo dovevi fare Alessandro… falla dai. Hai superato il limite. Il percorso tuo non mi piace, ti stai ribellando”.

Carmen ha proseguito:

Qualcuno ti ha fatto il lavaggio del cervello, come dire: “Adesso comando io”. Ma che ti sei messo in testa? Ti avranno detto che farai brutta figura perché fai la figura del bamboccione o un mammone.

Alessandro ha cercato di far valere le sue ragioni:

Essere il figlio di Carmen Di Pietro è veramente impossibile. Dalla mattina alla sera ti sta addosso e non ti lascia un minuto. Mamma sveglia! Io non mi faccio condizionare dagli altri, sto soltanto chiedendo un po’ di libertà.

Edoardo Tavassi ha messo il dito nella piaga invitando Carmen a lasciare spazio ad Alessandro:

Ma lo lasci un poco in pace questo ragazzo? Ha 20 anni e sicuro avrà anche consumato con una donna e tu chiedi i bacetti e vuoi che dorma insieme a te…

Carmen, dopo queste affermazioni, è andata letteralmente nel panico:

Mio figlio è stato con una donna? Oddio ma qui sull’Isola dei Famosi? E chi? Non mi mettere queste pulci nell’orecchio perché altrimenti impazzisco. Alessandro sei stato con qualcuna?