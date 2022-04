Proseguono i litigi sull’Isola dei Famosi. Guendalina Tavassi ha discusso con Laura Maddaloni e Clemente Russo ha attaccato Nicolas Vaporidis, creando nuovamente un clima rovente in Honduras.

Guendalina Tavassi ha trovato alcuni cocchi ed ha deciso di condividerli solamente con il suo gruppo, scatenando l’ira funesta di Laura Maddaloni che ha commentato con il marito: “Capisci il casino? Lei appena vede cibo…”.

Pronta la replica di Guendalina:

Io metà oggi ve l’ho dato, se ho una cosa e voglio offrirla la offro, se me la voglio mangiare sarò libera di mangiarla. Preferisco offrirla alle 6 persone che sono di là. Che polemica, siete più attaccati al mangiare voi…

“Ma smettila Guenda, posso dirti una cosa? Sai che c’è di nuovo? Pigliati tutto, ora apriamo le danze” le ha urlato Clemente: “Ma veramente ci stiamo facendo manovrare da questi due?”, ha continuato.

Guendalina, cercando spiegazioni, è stata raggiunta da Laura Maddaloni con fare minaccioso.

La Tavassi ha aggiunto:

Ma perché mi vieni sotto? Perché ti alzi e vieni sotto? A me questo atteggiamento non piace.

A quel punto la Maddaloni l’ha cacciata malamente:

Clemente Russo infuriato per la scelta di Guendalina Tavassi ha attaccato pure Nicolas Vaporidis:

L’attore, però, ha risposto per le rime:

Oh, Clemente ma ti sei impazzito pure tu? Abbiamo deciso di dividerci il cibo, il cocco l’ha trovato lei, io non sono d’accordo, mo che caz** vuoi? Non posso obbligare le persone.