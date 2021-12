Come sarà il Capodanno in Tv? La Rai, come da tradizione, punta sulla musica e sull’intrattenimento per salutare insieme ai telespettatori il 2021 e dare il benvenuto al nuovo anno 2022. Su Rai1 Amadeus condurrà L’Anno che Verrà. Tanti gli ospiti ma purtroppo anche qualche assenza a causa del Covid.

Capodanno in tv su Rai1, L’Anno che Verrà: il cast

Il Capodanno di Rai1 con L’Anno che Verrà si svolgerà in Umbria e nel dettaglio a Terni, condotto da Amadeus che accompagnerà il suo pubblico verso il nuovo anno dalle acciaierie, simbolo del lavoro e della ripartenza.

Non solo musica ma anche tanta comicità e intrattenimento nel Capodanno che sarà visibile in HD sul canale 501 e su Rai Italia oltre che in diretta su Rai Radio1 e in simulcast in streaming su RaiPlay.

Tutto è pronto in vista della lunga serata che prenderà il via intorno alle 21 circa, subito dopo il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, per oltre quattro ore di puro spettacolo insieme a grandi ospiti, sorprese e tanta musica. Il programma ‘orchestrato’ da Amadeus accompagnato da tanti amici artisti vedrà le incursioni di John Vignola e Marcella Sullo dal back stage con interviste nella diretta di Radio1 ed Emanuela Aureli con la sua simpatia guiderà i telespettatori alla scoperta delle località più suggestive di una tra le regioni più verdi d’Italia.

Ecco l’eccellente cast del Capodanno di Rai1: Massimo Ranieri, Loredana Bertè, Achille Lauro, Orietta Berti, Raf, Cristiano Malgioglio, Clementino, Rkomi, Nek, Donatella Rettore, Fausto Leali, i Gemelli di Guidonia, Alba Parietti, Edorado Vianello, Corona, i Los Locos e, per i più piccoli, i protagonisti della fortunata serie animata televisiva di Rai YoYo Pinocchio & Friends e tanti altri. Era prevista anche la presenza di Gigi D’Alessio che causa Covid dovrà però rinunciare.