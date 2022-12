Capodanno 2023 in Tv: Amadeus o Federica Panicucci? Cantanti, ospiti e diretta Rai1 e Canale 5

Il Capodanno 2023 in tv si apre come da tradizione con i programmi in onda sulle reti ammiraglia di casa Rai e Mediaset all’insegna della musica. La notte di San Silvestro vedrà da una parte Amadeus e dall’altra Federica Panicucci. Cosa guardare? Ecco di seguito chi saranno i cantanti che animeranno l’ultima sera del 2022, gli ospiti e le informazioni sulla programmazione tv di fine anno.

Capodanno 2023 in Tv: L’anno che verrà su Rai1

Ancora una volta sarà Amadeus a fare il padrone di casa del saluto al 2022 e a dare il benvenuto al 2023 con il consueto appuntamento de L’anno che verrà. Il programma musicale che inaugura il Capodanno 2023 quest’anno cambia location e si sposta a Perugia, sempre con tantissimi ospiti.

Tra i numerosi artisti ci saranno: Dargen D’Amico, LDA, Sandy Marton, Matia Bazar, Mr Rain, Modà, Nek,Noemi, Piero Pelù, Raf, Francesco Renga, Donatella Rettore, i Ricchi e Poveri, Tracy Spencer, Umberto Tozzi, Iva Zanicchi. Tra gli ospiti anche Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

L’anno che verrà sarà trasmesso in diretta tv su Rai1 a partire dalle ore 21.00 ed in live streaming che on demand su RaiPlay.

Capodanno in Musica 2023 su Canale 5

Federica Panicucci sarà alla guida del Capodanno in musica, in diretta oggi 31 dicembre da Piazza De Ferrari a Genova, dove si alternano artisti di primissimo piano: Anna Tatangelo, Annalisa, Baby K, Big Boy, Blind, Erwin, Fausto Leali, Follya, Gemelli DiVersi, GionnyScandal, Ivana Spagna, Luigi Strangis, Mamacita, Patty Pravo, Riccardo Fogli, Riki, Roby Facchinetti, Rocco Hunt, Rovazzi, The Kolors.

Sul palco di Capodanno in tv di Canale 5 saliranno anche, direttamente dalla scuola di Amici, Angelina, Cricca e Rita che proporranno una performance di canto e ballo. Nel corso della serata saranno aperti dei collegamenti con le piazze di Bari e Matera dove si esibiranno Boomdabash, Rkomi, La Rappresentante di Lista e Gigi D’Alessio.

Il Capodanno in Musica di Canale 5 andrà in onda su Canale 5 ed in live streaming su MediasetPlay.