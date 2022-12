A poco più di un mese dall’inizio del Festival di Sanremo 2023, spuntano alcune ghiotte indiscrezioni legate alle presenze che vedremo sul palco dell’Ariston. Uno dei nomi che era circolato, quello di Silvia Toffanin, ha smentito la sua presenza. Era stato Adnkronos ad avanzare l’ipotesi della Toffanin tra le papabili co-conduttrici della prossima edizione della kermesse, salvo poi replicare all’indiscrezione con una secca smentita.

Sanremo 2023, Silvia Toffanin dice di no ad Amadeus

Il nome di Silvia Toffanin come possibile protagonista del Festival di Sanremo 2023 è sfumato poche ore dopo la sua comparsa. La smentita è giunta all’Ansa con una nota ufficiale:

In merito alle indiscrezioni su una possibile partecipazione di Silvia Toffanin al Festival di Sanremo, fonti Mediaset precisano che la conduttrice di Verissimo non sarà presente alla manifestazione. È vero che la proposta le è stata fatta ed è vero che Mediaset in questi casi non ha problemi a concedere liberatorie ai propri artisti, ma nello specifico Silvia Toffanin ha declinato l’offerta in quanto impegnata con il suo programma e non interessata a quel genere di prestazioni artistiche.

Non sarebbe la prima volta che Silvia Toffanin viene contattata per una co-conduzione sanremese e a FQMagazine fonti del Biscione avrebbero confermato la ferma volontà della conduttrice di dedicarsi esclusivamente a Verissimo.

Nel frattempo, dunque, le certezze sono la presenza di Gianni Morandi come spalla di Amadeus e quelle di Chiara Ferragni per due sere e di Francesca Fagnani per una sera. Salmo sarà sulla nave di Costa Crociere mentre Madame, tra i Big in gara, al momento è stata confermata da Amadeus nonostante risulti indagata nell’ambito dell’inchiesta sui falsi green pass.