Canzoni Temptation Island 2023, ecco chi sceglie la musica

Canzoni Temptation Island: chi sceglie la musica da mandare in onda durante il programma? Lui si chiama Fabrizio Baglio e si occupa della mitica colonna sonora che fa da contorno alle puntate dello show condotto da Filippo Bisciglia.

Esperto musicale, ha il compito di descrivere in musica quanto accade nei villaggi delle fidanzate e dei fidanzati: “Attribuiamo un genere ai protagonisti, caratterizzandoli sotto il profilo musicale”.

Baglio, che si occupa di caratterizzare i protagonisti e le loro vicende, ha rilasciato una intervista a Uomini e Donne Magazine dove ha svelato come è arrivato a ricoprire questo ruolo a Temptation Island:

Fa molto piacere essere apprezzati per una cosa in cui noi tutti diamo il massimo. La scelta vera e propria dei brani viene eseguita in sinergia con il regista Andrea Vicario e con l’aiuto di Riccardo Felici, il mio assistente all’editing, in una prima fase osservando il materiale e relativi contenuti, per poi, di fatto, lasciarsi andare alle proprie sensazioni.

È innegabile che alla base ci sia una conoscenza musicale molto vasta per generi e anni dovuta alla passione che ho da sempre per la musica, trasmessami sicuramente da mio padre che, sin da piccolo, non curante della mia età, mi faceva ascoltare da De Andrè a Phil Collins. Andavo all’asilo ascoltando Don Raffaè.