Colpaccio Milly! Storico cantante ospite a Ballando con le Stelle

Famosissimo cantante italiano ospite della quarta puntata di Ballando con le Stelle 2025.

Ballando con le Stelle: Renato Zero sarà il “ballerino per una notte” nella quarta puntata, ospite boom

Renato Zero si prepara a salire sul palco di Ballando con le Stelle in una veste del tutto inedita. Il celebre artista romano sarà il ballerino per una notte nella quarta puntata dello show del sabato sera di Rai1, condotto da Milly Carlucci, in onda sabato 18 ottobre alle 21:25, subito dopo Affari Tuoi. La notizia proviene da Hit su Affari Italiani.

L’artista, che lo scorso 30 settembre ha festeggiato 75 anni, ha deciso di celebrare questo importante traguardo in grande stile. Non solo con un nuovo progetto musicale, ma anche con un’apparizione speciale nel programma di punta del sabato sera. Proprio in questi giorni è uscito “L’Orazero”, il suo ultimo album, pubblicato il 3 ottobre, anticipato dal singolo “Senza”, presentato al pubblico lo scorso 12 settembre e già accolto con entusiasmo dai fan.

Conosciuto per il suo stile inconfondibile e la sua capacità di reinventarsi, Renato Zero ha deciso di sorprendere ancora una volta i suoi affezionati sorcini. In attesa del nuovo tour previsto da gennaio 2026, che lo porterà sui palchi di tutta Italia, l’artista ha scelto di cimentarsi nel mondo della danza televisiva.

Dopo la partecipazione del CT della nazionale di volley Fefè De Giorgi nella scorsa puntata speciale, l’arrivo di Renato Zero promette emozioni e spettacolo nella prossima diretta. Una presenza che arricchirà ulteriormente la gara tra le coppie in competizione e che regalerà al pubblico un momento unico, tra musica, coreografia e grandi emozioni.

Appuntamento quindi a sabato 18 ottobre, con una nuova imperdibile puntata di Ballando con le Stelle, dove Renato Zero sarà protagonista assoluto… anche in pista.