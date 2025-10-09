Ballando con le Stelle 2025, ospite boom della terza puntata

Ballando con le Stelle 2025, l’ospite della terza puntata.

Ballando con le Stelle, colpaccio di Milly Carlucci: un campione del mondo sarà “ballerino per una notte”

La terza puntata di Ballando con le Stelle 2025 si preannuncia davvero speciale. In onda sabato 11 ottobre, eccezionalmente in seconda serata dopo Estonia-Italia, vedrà salire sul palco dell’Ariston un ospite d’eccezione: Fefè De Giorgi, allenatore della Nazionale italiana maschile di pallavolo campione del mondo.

Un vero colpo messo a segno da Milly Carlucci, che continua a sorprendere il pubblico del suo storico show del sabato sera. Dopo l’esperimento vincente della scorsa settimana, che ha visto l’inserimento di Affari Tuoi nel prime time Rai, Ballando torna con una formula leggermente modificata ma ancora più ricca di sorprese.

A confermare la notizia in anteprima è stato Hit per Affari Italiani, che ha svelato la presenza del CT azzurro come ballerino per una notte nella puntata post-partita. L’incontro di calcio Estonia–Italia, trasmesso in diretta da Tallinn, farà infatti slittare l’inizio dello show attorno alle 22:50, ma l’attesa sarà ben ripagata.

L’ospitata a pochi mesi dal trionfo mondiale della Nazionale maschile di volley

L’ospitata di Fefè De Giorgi arriva a pochi mesi dal trionfo mondiale della Nazionale maschile di volley, che ha alzato il trofeo più prestigioso a Manila, nelle Filippine, regalando all’Italia uno dei momenti sportivi più esaltanti degli ultimi anni. Un successo che ha seguito di pochissimo quello della Nazionale femminile, anch’essa vincitrice del mondiale di categoria, consolidando il dominio azzurro nella pallavolo.

Un entusiasmo condiviso anche da figure storiche del volley italiano, come Mauro Berruto, ex CT, che aveva commentato con ironia e orgoglio: “L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro e sulla pallavolo.”

Con questa ospitata, Ballando con le Stelle continua a fondere spettacolo, attualità e sport, valorizzando i protagonisti delle eccellenze italiane. E mentre la gara tra le coppie in pista entra nel vivo, la presenza di De Giorgi porterà sul palco non solo il ritmo del ballo, ma anche l’energia di una Nazionale vincente.

L’appuntamento è dunque per sabato 11 ottobre, su Rai 1, dopo la Nazionale di calcio, per una puntata da non perdere.