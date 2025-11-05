Cantante amata dai giovani ospite a Belve: la foto in anteprima

Il giornalista Gabriele Parpiglia ha lanciato nelle ultime ore uno scoop che interesserà i fan del martedì sera di Rai 2: la cantante BigMama sarà una delle prossime ospiti di Belve, il talk show di successo condotto da Francesca Fagnani.

A rivelarlo è stato lo stesso Parpiglia, che ha condiviso una foto sui suoi profili social in cui si vede BigMama nello studio del programma, pronta a sedersi di fronte alla giornalista per una delle sue celebri interviste senza filtri. L’immagine accende la curiosità dei fan e del pubblico di Belve, sempre in attesa di scoprire quali personaggi si metteranno in gioco nel salotto più temuto (e amato) della televisione italiana.

Notizie sulla cantante: vero nome, temi che le stanno a cuore e di cosa potrebbe parlare da Fagnani

BigMama, nome d’arte di Marianna Mammone, è una delle artiste più amate dai giovani. La sua musica, che unisce rap, pop e testi profondi, ha conquistato il grande pubblico grazie alla sua autenticità e al messaggio di forza e accettazione che porta avanti con orgoglio. Dopo la partecipazione a Sanremo e numerosi progetti musicali di successo, la cantante si prepara ora a raccontarsi in una nuova veste: quella dell’intervista a cuore aperto con Francesca Fagnani.

La puntata che vedrà BigMama tra le protagoniste di Belve promette di essere una delle più attese della stagione. Il pubblico potrà scoprire lati inediti della sua personalità, tra carriera, vita privata e temi che le stanno a cuore, come la body positivity e la libertà di espressione.

La data ufficiale della messa in onda non è ancora stata annunciata, ma l’anticipazione di Parpiglia lascia intendere che l’intervista sarà trasmessa a breve, quasi sicuramente il prossimo martedì. Non resta quindi che attendere la prossima puntata per scoprire cosa BigMama racconterà davanti alle domande pungenti di Francesca Fagnani.