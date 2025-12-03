Can Yaman è di nuovo single. L’attore turco lo annuncia

Can Yaman è di nuovo single. L’attore turco, volto principale della nuova serie Rai Sandokan, ha ufficializzato la fine della sua relazione con Sara Bluma, dj e modella con cui fino a pochi mesi fa sembrava pronto a compiere un passo importante come il matrimonio.

In un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna, Yaman ha confermato la separazione: “Con Sara è finita”, ha dichiarato, lasciando poi intendere di voler voltare pagina aggiungendo: “Ora cerco un amore vero”. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni sulle ragioni che hanno portato alla rottura, ma dalle sue parole emerge la volontà di chiudere il capitolo e guardare avanti.

Negli ultimi tempi si erano già diffuse indiscrezioni su una crisi tra i due. L’ultima apparizione pubblica insieme risaliva al 29 ottobre, durante una vacanza a Tenerife. Poi il silenzio social, seguito dal reciproco unfollow su Instagram, aveva alimentato sospetti su un allontanamento in corso. A dare adito alle voci era stata anche una storia pubblicata da Sara Bluma – poi cancellata – nella quale mostrava di condividere una riflessione dal tono amaro: “Mi devo delle scuse per tutte le volte che ho messo gli altri al primo posto e ho lasciato me stessa indietro, per essere rimasta in silenzio quando avevo così tanto da dire”.

La conferma ufficiale arriva dopo un momento televisivo che non era passato inosservato: ospite a Domenica In, Yaman era apparso in difficoltà quando Mara Venier aveva solo sfiorato l’argomento della sua vita privata, salvo poi rassicurarlo subito dicendo di non voler approfondire.

La storia con Sara sembrava procedere spedita fino all’estate, tanto che l’attore aveva confidato di immaginare un futuro insieme. Ora, però, la relazione appartiene al passato, e Yaman dice di essere pronto a ripartire.