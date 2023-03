Dopo la “rabbia” di Pier Silvio Berlusconi per la penultima puntata del Grande Fratello Vip che avrebbe superato i limiti della “decenza”, le cose sono radicalmente cambiate tra “sparizioni” in corsa, scuse pubbliche e cambi di registro.

Signorini ha aperto la puntata con un panegirico lungo e fitto che si è concluso con le scuse dei vipponi e il mea culpa di Sonia Bruganelli, opinionista del programma:

Anche la mia vena, specialmente con le due ragazze. Purtroppo mi è partito un embolo e mi sono fatta condizionare. Per cui mi dispiace sia per Micol, che è rimasta molto male, e sia per Giaele.