Blanco molestato da una fan: parla la ragazza che ha reso il video virale

Il video di Blanco molestato da una fan durante il concerto di Radio Italia Live, ha catturato l’attenzione dei media ormai da giorni. E se il cantante non si è esposto, la ragazza che ha condiviso il video facendolo diventare virale, ha svelato come sono andate le cose.

La ragazza che ha ripreso la scena (trovate il video in apertura del nostro articolo) è stata intervistata da “Un giorno da pecora” su Radio1 dove ha raccontato cosa è accaduto partendo dal principio:

Ad un certo punto Blanco ha preso per mano il mio fidanzato, visto che aveva la mano protesa verso di lui. Nemmeno me n’ero accorta all’inizio e ho continuato a riprendere il live, finché non ho visto la mano di questa ragazza, che mi ha dato subito molto fastidio. Non è una cosa da fare: sei ad un concerto, hai di fronte un cantante e ti comporti così? Non andrebbe fatto con nessuno.

Siamo arrivati al concerto già dalla mattina presto, per stare più vicini possibile al palco. Durante il live ho ripreso Blanco, perché non capita tutti i giorni di averlo così vicino.

La ragazza ha fatto pure l’identikit della giovane che ha pubblicamente palpato i genitali di Blanco:

Una ragazza della mia età con un top nero avrà avuto circa 17 anni, l’ho vista alla fine del concerto… Non pensavo potesse diventare virale e non mi aspettavo tutto quello che è successo in seguito.

Secondo me lui se n’è accorto, non puoi non accorgertene se ti toccano così, e poi la ragazza gli ha toccato anche la pancia. A fine concerto ho sentito che questa ragazza diceva alle persone con cui era ‘glielo ho toccato a Blanco’.

Secondo me non lo ha fatto per molestarlo, anche se l’atto è certamente una molestia, quanto per ‘divertimento’, lo dico con molte virgolette, per un gioco, secondo me lo ha fatto senza pensare alle conseguenze.