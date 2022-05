Blanco è stato molestato da una fan durante il concerto di Radio Italia Live. Il vincitore di Sanremo 2022 è stato ripetutamente palpato da una ragazza nel corso della sua esibizione in quel di Milano.

Blanco molestato da una fan: mano sopra le parti intime

Una ragazza che ha assistito alla scena, ha condiviso il video aggiungendo la seguente didascalia: “Grazie alla ragazza che mette la mano sul ca**o di Blanco rovinandomi il video dove lui prende per mano il mio ragazzo”.

Trovate il video in apertura del nostro articolo.

Moltissimi internauti hanno commentato la clip accusando la fan di molestie: “Comunque a me la gente fa un po’ schifo e non ditemi che è casuale. Ci ha piazzato la mano lì per un bel po’… Ma non vi vergognate nemmeno un po’? Basita”.

E ancora: “Scommetto che dopo si sarà anche vantata, senza pensare minimamente che ciò che ha fatto è una molestia vera e propria”.