Bianca Guaccero, la decisione importante: ecco chi ha conosciuto Giovanni Pernice

Bianca Guaccero, vincitrice dell’edizione 2024 di Ballando con le Stelle, ha raccontato la sua relazione con il ballerino Giovanni Pernice, nata proprio durante il celebre programma condotto da Milly Carlucci. La conduttrice è stata ospite del programma Storie di donne al bivio, in onda su Rai2, dove ha condiviso dettagli inediti sul loro legame, compreso l’incontro tra Giovanni e sua figlia Alice.

L’inizio della relazione tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Per Bianca Guaccero, Ballando con le Stelle non è stato solo un trampolino di lancio verso il successo personale e professionale, ma anche l’inizio di una storia d’amore. Durante l’intervista, Bianca ha raccontato come il rapporto con Giovanni sia nato quasi per caso, svelando che il ballerino non era un volto storico del programma:

Mi ha presa alla sprovvista. Tra noi è nata una sfida, gli dicevo che non sarebbe riuscito a conquistarmi, poi alla fine ci è riuscito.

La chimica e la complicità sviluppate durante la trasmissione hanno portato la coppia a rivelare pubblicamente la loro relazione, mettendo a tacere i primi gossip con una conferma diretta.

L’incontro con Alice: un passo importante

Bianca Guaccero ha parlato anche di un momento significativo per la sua vita privata: l’incontro tra Giovanni Pernice e la sua figlia Alice.

Un evento che, secondo la conduttrice, rappresenta un importante passo avanti nella loro relazione. Bianca ha condiviso un divertente aneddoto sull’approccio diretto della bambina:

Lei gli ha detto: ‘Mi raccomando, Giovanni, fai diventare mia madre più competitiva’. Sono un’associazione a delinquere tutti e due!

Alice, appassionatasi alla competizione grazie alla madre e al ballerino, ha dimostrato grande entusiasmo nel vedere come Giovanni riuscisse a spronare Bianca a dare il meglio di sé.

Nuovi successi per Bianca Guaccero

Oltre alla felicità personale, Bianca Guaccero sta vivendo un periodo di grande soddisfazione professionale. Dopo la vittoria a Ballando con le Stelle, è stata scelta da Carlo Conti per condurre il Prima Festival, in compagnia di Gabriele Corsi e Maria Sole Pollio, che sarà inviata speciale durante il Festival di Sanremo.

Un periodo d’oro per la conduttrice, che ha saputo trasformare un’esperienza televisiva in un’opportunità di crescita sia personale che professionale.