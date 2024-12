Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, il gesto di coppia dopo la vittoria a Ballando: ecco cosa hanno fatto

Bianca Guaccero, fresca vincitrice della 19ª edizione di Ballando con le Stelle insieme a Giovanni Pernice, sta vivendo un periodo straordinario, tra successi professionali e un nuovo capitolo nella sua vita sentimentale.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: Natale speciale a Bitonto

La coppia, che ha confermato la propria relazione durante un’intervista a Domenica In, trascorrerà il primo Natale insieme a Bitonto, città natale di Bianca. Per Giovanni, sarà l’occasione per affrontare una sfida unica:

“Alla vigilia siamo circa 45 persone tra sorelle, cugini e zie. Se supera questa prova, è fatta!”

A suggellare il loro amore, i due hanno scelto di farsi un tatuaggio con la data della vittoria a Ballando con le Stelle: 21 dicembre 2024.

Bianca Guaccero: tra TV e Sanremo

Dopo il trionfo nel programma di Milly Carlucci, Bianca è pronta a una nuova avventura professionale. A partire da gennaio, co-condurrà Dalla strada al palco accanto a Nek, mentre a febbraio sarà protagonista del PrimaFestival di Sanremo, come annunciato durante un’intervista al Tg1:

“Carlo Conti mi ha chiamata per presentare il PrimaFestival. Sono felicissima: non poteva rivolgersi a una persona più grata di me.”

Per Bianca, tornare a Sanremo ha un significato speciale: la sua prima partecipazione risale al 2008, quando aveva solo 27 anni.

L’amore nato tra un ballo e l’altro

La relazione tra Bianca e Giovanni è nata proprio durante le prove di Ballando con le Stelle. La conduttrice ha raccontato:

“Lui già mi piaceva, ma io lo allontanavo. Poi abbiamo iniziato a ridere e a condividere cose che solo io potevo capire.”

Giovanni, che vive attualmente in Inghilterra, ha rivelato di essere pronto a trasferirsi a Roma per stare più vicino a Bianca. E sul matrimonio?