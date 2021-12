La vicinanza di Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan nella Casa del Grande Fratello Vip si fa sempre più insistente e “pericolosa”, ma tra i due c’è la fidanzata dell’opinionista pugliese. O forse ex. Biagio, infatti, non è entrato nella Casa da single ma con una storia in corso con Silvana Curcio. Cosa ne pensa la giovane dell’amicizia speciale che si sta venendo a creare tra Biagio e Miriana?

Biagio D’Anelli lasciato dalla fidanzata per ‘colpa’ di Miriana?

A quanto pare, come è giusto che sia, la fidanzata di Biagio D’Anelli non avrebbe affatto gradito la vicinanza del fidanzato a Miriana Trevisan al punto da aver giocato d’anticipo. Tra Silvana e Biagio non vi è una semplice conoscenza ma, come spiega Novella 2000, tra i due è nata una storia dal 2019, quando l’opinionista confidò alle telecamere di Pomeriggio 5 di essersi innamorato per la prima volta.

Un amore solido, dunque, che aveva portato ad una convivenza in Germania, portando Biagio a fare la spola tra Stoccarda e l’Italia. Il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip però, avrebbe modificato gli equilibri interni alla coppia ed a quanto pare la ragazza avrebbe preso una decisione importante, come riporta il noto portale di gossip:

Secondo quanto apprende Novella 2000, infatti, Silvana Curcio avrebbe deciso di mollare Biagio ora che D’Anelli, concorrente del GFVip, ha manifestato un chiaro interesse verso la coinquilina Miriana Trevisan. Benché Miriana stia “sudando” per far sì che lui si lasci del tutto andare, è innegabile che Biagio nutra del tenero per l’ex valletta di Mike Bongiorno. […] Biagio ha tuttavia spiegato a Miriana e ai compagni che potrebbe cedere al corteggiamento dell’ex Velina solo se sapesse che il legame con la Trevisan avrà un futuro. Futuro che al momento Biagio ritiene però inconciliabile con il suo, perché vivendo all’estero dovrebbe dare il via a una relazione a distanza. Può essere stato proprio tutto ciò, se davvero le voci dovessero rivelarsi fondate, a convincere l’ex Miss Silvana Curcio dell’urgenza di troncare la relazione con Biagio D’Anelli?

Nelle prossime settimane quasi sicuramente il giovane opinionista sarà messo di fronte ad una decisione importante ed inevitabile: come reagirà?