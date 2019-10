Benvenuti al Sud, film oggi su Canale 5: trama, video trailer e streaming

Benvenuti al Sud è il film proposto stasera, domenica 27 ottobre su Canale 5, a partire dalle ore 21.20 circa. Si tratta della commedia del 2010 diretta da Luca Miniero, nonché il remake del film francese di due anni prima, Giù al Nord. Nel cast, numerosi attori italiani del calibro di Claudio Bisio nei panni di Alberto, il protagonista, Alessandro Siani, Angela Finocchiaro, Valentina Lodovini. Ed ancora, Nando Paone, Giacomo Rizzo, Teco Celio, Fulvio Falzarano, Nunzia Schiano, Alessandro Vighi, Francesco Albanese, Salvatore Misticone, Riccardo Zinna, Naike Rivelli. Sarà possibile vedere il film di oggi anche in streaming tramite il sito di Mediaset o l’app ufficiale. Scopriamo di seguito la trama e il video trailer di Benvenuti al Sud.

Benvenuti al Sud, film in TV oggi su Canale 5

Ecco la trama: Alberto è un responsabile dell’ufficio postale di una cittadina del nord, in Brianza. Vive le pressioni della moglie Silvia ed è disposto a tutto pur di ottenere il trasferimento a Milano. Anche fingersi invalido per salire in graduatoria. Il trucchetto però fallisce e per punizione Alberto viene trasferito in Campania.

Armato di pregiudizi, Alberto si prepara alla partenza ma parte da solo verso quel luogo solo apparentemente da incubo. Giunto in Campania, con sua grande sorpresa, Alberto si ritroverà in un vero e proprio paradiso, con colleghi affettuosi ed una popolazione ospitale.

Ecco a seguire il video trailer ufficiale del film in onda stasera su Canale 5 ma che sarà visibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play.