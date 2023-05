Il Diavolo veste Prada, 15 cose che forse non conosci del film: tutte le curiosità

Stasera in TV spazio per il film cult Il diavolo veste Prada, pellicola che ha consacrato definitivamente il talento di Anne Hathaway ed Emily Blunt e che ha consegnato a Meryl Streep il suo ruolo più iconico in tutto quel decennio. Scopriamo tutte le curiosità più interessanti del film del 2006 (ma ancora attuale).

Il diavolo veste Prada, ecco le curiosità del film con Meryl Streep