Per gli appassionati dell’alta moda e lo stile oltreoceano, Canale 5 manderà in onda ancora una volta Il Diavolo veste Prada. Film tratto dall’omonimo romanzo scritto da Lauren Weisberger con Anne Hathaway e Meryl Streep in due ruoli che le hanno rese ancora più iconiche.

Sapevate dell’esistenza di un importante spezzone tagliato? Miranda Priestly, la spietata direttrice della prestigiosa rivista di moda Runway, non è veramente cattiva come sembra o, almeno, questo era ciò che avrebbe evidenziato una particolare scena successivamente tagliata in fase di montaggio.

La scena si svolge durante la festa di Runway che si tiene abitualmente a New York ogni anno. Andy, interpretata dalla bellissima Anne Hathaway, nel ruolo di seconda assistente, deve ricordarsi tutti i nomi dei presenti insieme alla collega Emily (intepretata da Emily Blunt).

Nel film uscito al cinema, Andy è costretta a dare buca al fidanzato saltando il suo compleanno. In questa scena tagliata, invece, emerge un rapporto diverso con Miranda.

Ma non finisce qui.

Quando la direttrice della celebre rivista si mette a chiacchierare con Irv Ravitz, suo marito arriva dal nulla con un drink in mano lamentandosi di essere considerato solamente per essere il consorte di Miranda, cominciando anche ad insultare il suo superiore.

Andy, a questo punto, riesce a ristabilire la calma facendo una domanda a Irv Ravitz per allontanarlo dal confronto.

Miranda guardando la sua assistente le sussurra un “grazie” che avrebbe irrimediabilmente modificato la visione del suo personaggio.

Ecco il VIDEO con la scena tagliata: cosa ne pensate?

I’m just seeing this deleted scene from The Devil Wears Prada for the first time, and honestly it changed the whole movie for me pic.twitter.com/6Zkr6UxHQO

— Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) August 28, 2017