Il diavolo veste Prada. Se prima vi abbiamo raccontato 15 cose che forse non sapevate (cliccare per credere), adesso vi riportiamo alcune delle frasi più iconiche della pellicola che molti di noi sapranno a memoria come vera preghiera d'alta moda.

Il diavolo veste Prada, frasi e GIF di Miranda Priestly

– Non essere ridicola Andrea, tutti vogliono questa vita, tutti vorrebbero essere noi

– Sei pregata di disturbare qualcun’altra con le tue domande!

– Qualcuno sa dirmi perché il mio caffè non è ancora qui? È morta per caso?

– Non hai il minimo senso dello stile e dell’eleganza. No, non era una domanda

– I dettagli sulla tua incompetenza non mi interessano

– Floreale? In primavera? Avanguardia pura

– Saranno, non so, due gocce. Chiama Donatella chiedile il suo jet, chiama tutti quelli che conosciamo che hanno un jet

– Quello che non sai è che quel maglioncino non è semplicemente azzurro, non è turchese, non è lapis, è effettivamente ceruleo

– Mi sono detta, provaci, corri il rischio, assumi la ragazza sveglia e grassa

– Vado a pranzo. Ritorno per le 3. Il mio caffè Starbucks deve essere qui ad aspettarmi. E se non hai il libro di Harry Potter per quell’ora, non ti disturbare a tornare!

– Dì a Simon che non intendo approvare la scelta della ragazza sul servizio brasiliano… Io l’ho chiesta pulita atletica sorridente, me l’hanno mandata sciatta moscia e con la pancia… è tutto

– Una copia, che se ne fanno le gemelle di una copia, la dividono?

– Avevo una speranza, mio Dio, io vivo di speranze. Comunque alla fine mi hai deluso più tu di… di tutte le altre ragazze galline

– La verità, è che non c’è nessuno che sappia fare il mio lavoro

– Fai tutto con estrema calma, sai quanto la cosa possa rendermi felice

– E’ tutto

L’iconica Emily

– Mi rifiuto di essere malata, ho un abito di Valentino

– Ti sei venduta l’anima la prima volta che ti sei messa un paio di Jimmy Choo. Tu non te li meriti, mangi carboidrati cristo santo!

Le frasi di Nigel, collaboratore di Miranda

– Ok, ora Chanel, hai un disperato bisogno di Chanel!

– Fammi sapere quando la tua vita va completamente all’aria, vuol dire che è l’ora della promozione