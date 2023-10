Chi erano realmente Rosalie e Isidor Straus? La tragedia del Titanic per varie ragioni continua a suscitare un profondo interesse. Il naufragio della nave, originariamente concepita come la realizzazione di un sogno per molte persone, insieme al classismo evidenziato dalla tragedia, sono elementi che hanno contribuito a creare una sorta di mito intorno al Titanic. Tale leggenda ha mantenuto la sua capacità di attirare l’attenzione, come evidenziato, ad esempio, dai rischi accettati e affrontati da coloro che sono saliti nel sottomarino Titan, solo per osservare da vicino i resti della nave che affondò dopo aver colpito un iceberg.

La scena più struggente di Titanic non è quella di Jack e Rose

La storia del Titanic continua a catturare l’interesse perché, in mezzo a tanta paura, egoismo e disperazione, emergono momenti di luce, come nel caso dei protagonisti di una delle scene più toccanti del film, ovvero Isidor e Rosalie Ida Straus.

Quando si riflette sulla scena più toccante del film, non è mai la storia d’amore di Jack e Rose che viene in mente per prima. In una scena specifica, si vedono due anziani sdraiati sul loro letto matrimoniale mentre l’acqua gelida si insinua sotto di loro, destinata a salire sempre di più. L’uomo prende la mano della donna, che si gira per uno sguardo finale, e il marito le dà un bacio leggero sulla guancia, in quello che sembra essere un addio definitivo, il tutto mentre si sentono le note di “Nearer, My God, to Thee” suonate al violino sullo sfondo.

Questo breve abbraccio è una delle scene che riesce maggiormente a spezzare il cuore dello spettatore, soprattutto quando si riflette sul fatto che, come molte altre scene nel film, si basa su una storia vera.

Chi erano davvero Isidor e Rosalie Ida Straus

I due protagonisti di questa scena sono Rosalie Ida e Isidor Straus, proprietari della catena Macy’s di New York e tra i passeggeri più facoltosi a bordo del Titanic. La coppia, insieme alla loro nipote, stava tornando a casa dopo un viaggio in Europa. La nipote riuscì a salvarsi poiché non partecipò al viaggio di ritorno negli Stati Uniti.

Isidor Straus, nato nel 1845 in Germania, si trasferì negli USA con la sua famiglia all’età di nove anni. Rosalie Ida Blun, di origini tedesche, seguì la stessa strada sperando in un futuro migliore. Si sposarono nel 1871 e, secondo gli amici, erano una coppia affiatata e innamorata.

Secondo le testimonianze dei sopravvissuti, la coppia morì sul Titanic a causa di decisioni strazianti. Rosalie Ida venne fatta salire su una scialuppa di salvataggio, ma Isidor rifiutò l’opportunità, sostenendo che non avrebbe mai abbandonato la nave finché ogni donna e bambino non fosse al sicuro. In risposta, Rosalie Ida scese dalla scialuppa, rifiutando la salvezza senza suo marito. Si tolse la pelliccia e la diede alla sua cameriera, dicendole di indossarla per proteggersi dal freddo dell’oceano.

Per una strana e tragica coincidenza del destino, Isidor e Rosalie Ida Straus risultano essere i trisavoli di Wendy Rush, moglie del CEO della OceanGate, Stockton Rush, deceduto a bordo del Titan.