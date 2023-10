Per quale motivo Jack Dawson non è sopravvissuto al Titanic e Rose invece sì? Questa è una delle domande ricorrenti alle quali ha dovuto rispondere James Cameron, il regista della celebre e amatissima pellicola.

Il regista statunitense, intervistato da Vanity Fair, ha svelato per quale motivo ha deciso di far morire il povero Jack interpretato dal bravissimo Leonardo DiCaprio:

La risposta è molto semplice perché c’è scritto sulla pagina 147 della sceneggiatura che Jack muore. Molto semplice. Ovviamente è stata una scelta artistica, quella cosa era grande abbastanza da sostenere lei, ma non abbastanza da sostenere anche lui… e penso davvero che sia stupido, seriamente, che ne stiamo parlando 20 anni dopo.

Ma dimostra quanto il film sia stato efficace nel rendere Jack così accattivante per il pubblico che è ancora ferito dalla sua morte. Se fosse sopravvissuto, la fine del film non avrebbe avuto senso. Il film parla di morte e separazione; lui doveva morire. Quindi che fosse quello che è stato o fosse una pila di fumo su di lui, sarebbe morto. Si chiama arte, le cose avvengono per ragioni artistiche non per leggi fisiche.