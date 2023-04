Nell’attesa di diramare le anticipazioni dell’eliminato di Amici 22 della sesta puntata, scopriamo cosa sta accadendo tra Mattia Zenzola e Benedetta Vari, ballerini di latino americano che stanno catturando l’attenzione del pubblico generando un nuovo battibecco con protagonisti Alessandra Celentano e Raimondo Todaro.

Secondo la Celentano proprio Benedetta sarebbe superiore al collega di ballo tanto da oscurarne le doti nonostante la versatilità: “Mattia, penso che per essere un ballerino di latino, te la cavi benino con hip hop e modern”, ha confessato la prof di danza.

Poi ha aggiunto:

A tratti non sei pienamente in musica e quando stai per eseguire passi complicati, la tua espressione diventa opaca. Lo sai, perché ne abbiamo parlato tutto l’anno. Anche se devo ammettere che sei migliorato e questo mi fa piacere.

Attenzione, non parlo di tecnica e ti spiego: non hai ancora quella tenuta scenica per essere completo perché sei intermittente. Ancora sbatti gli occhi, e questo dimostra insicurezza.

Certo, dopo due stagioni di Amici ci mancherebbe anche. Comunque sia, non è così scontato. Bisogna però dire la verità! Finché il tuo prof di consegna coreografie, al di fuori delle latine, cucite su di te e basiche, è tutto ok. Ma chi è attento non si inganna! Perché per te dovrebbe essere importante essere versatile?

Poi l’affondo e il complimento a Benedetta:

Mattia, impegnato nel guanto di sfida sulla versatilità, ha avuto modo di confrontarsi con Raimondo Todaro che ha commentato le parole della Celentano:

Sul discorso che viene messa in risalto Benedetta, è il complimento più bello che ci possano fare a noi latinisti. Nel senso che il compito di un ballerino di latini è far brillare la propria dama. Magari lei non lo sa, ma ci sta facendo un complimento enorme. Quando tu fai due passi e contemporaneamente Benedetta ne sta facendo sei, li può fare solo perché ci sei tu che la guidi. Da sola non li farebbe mai. Però anche questo denota l’ignoranza in materia, però io mi faccio una risata perché so che magari non lo può sapere.

Sono i risultati quelli che contano, non le parole. Lei è chiacchierona. Tu lo puoi fare anche meglio di Isobel 100 volte ma comunque lei ti direbbe che non è così. Quindi non partire con l’idea che lei deve cambiare idea.

Perché lei per i suoi allievi farebbe qualsiasi cosa, regolare e non regolare. Non ci devi neanche rimanere male, io al posto tuo mi sarei fatto una risata.

Ha il coraggio di dire che non sei versatile, che nel tuo stile non sei particolarmente “wow”, per quello io punto sulla versatilità? Figlia mia, vuol dire che di latino non ci capisci una ceppa. Ma secondo me non ci crede manco lei. Lei lo dice per spingere i suoi, per buttarti giù ma non ci crede manco lei.

Non è possibile perché ciò significherebbe che lei è limitata nel suo mestiere e non credo. Secondo me è una persona intelligente, brava che sa ma che fa finta di non sapere a convenienza.