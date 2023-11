Belen Rodriguez a Domenica In: cosa confiderà a Mara Venier, il colpaccio dopo il forfait a Cattelan

Durante l’ospitata di Fabrizio Corona a Domenica In, Mara Venier aveva svelato che Belen Rodriguez sarebbe dovuta essere ospite della sua trasmissione, salvo poi far saltare tutto a causa, si suppone, di un malessere. Adesso però il colpaccio è dietro l’angolo: la showgirl argentina approderà su Rai1 il prossimo 26 novembre.

Belen Rodriguez ospite di Domenica In

Ad annunciare l’ospitata di Belen Rodriguez a Domenica In è stato il blog televisivo DavideMaggio.it che ricorda il forfait nel programma di Alessandro Cattelan su Rai2:

DavideMaggio.it vi aveva anticipato che l’ex conduttrice Mediaset aveva avviato trattative per un’altra trasmissione Rai: Domenica In. L’intesa è ora raggiunta. Siamo in grado di confermarvi che Belen Rodriguez sarà su Rai 1 da Mara Venier e l’ospitata avverrà, salvo forfait last minute, questa domenica, 26 novembre.

L’appuntamento sarà imperdibile, non solo per la presenza di Belen, ma anche per gli altri ospiti attesi nella medesima puntata, tra cui Laura Pausini e, anticipa sempre il medesimo blog, l’attore, regista e sceneggiatore Antonio Albanese, che parlerà del suo nuovo film Cento Domeniche.

Tornando alla Rodriguez, è possibile che l’argomento centrale sia la sua vita privata e la svolta dopo l’addio a Stefano De Martino. Dal nuovo compagno Elio Lorenzoni all’ipotesi matrimonio, dopo il suo discusso post con tanto di anello bene in vista. Confiderà tutto ciò a zia Mara?