Beautiful, verità shock dopo 35 anni: “Mi hanno cacciato, ho perso tutto”, l’ex Thorne si confessa al GF

Una confessione destinata a far discutere quella di Clayton Norcross, l’indimenticabile Thorne Forrester di Beautiful, oggi concorrente del Grande Fratello. L’attore americano, sex symbol degli anni ’80 e ’90, ha finalmente svelato il vero motivo del suo improvviso abbandono della soap opera più seguita al mondo, dove ha recitato dal 1987 al 1989.

Beautiful: la battaglia sindacale che costò il posto a Thorne

In un momento di intimità con i coinquilini, Norcross ha rivelato: “La verità è che mi hanno licenziato e non è una bella cosa da dire, però non è così semplice. Io ero il capitano del nostro sindacato, che protegge gli attori”. L’attore aveva osato chiedere una redistribuzione più equa dei profitti, considerando l’enorme successo internazionale della soap: “Beautiful è andato in 100 paesi. Loro vendono per migliaia e migliaia di dollari e non danno nulla a noi, con una paga molto modesta per un lavoraccio”.

Beautiful e Grande Fratello: il dramma personale dell’attore

Il licenziamento fu un fulmine a ciel sereno che stravolse la sua vita: “Mi sembrava un sogno. Tre giorni prima mi hanno detto ‘Non lo fai più’, è un grande shock”. Norcross ha condiviso il trauma di perdere tutto all’improvviso: “Immagina questa grande popolarità, hai una casa, una macchina, una famiglia che sta crescendo e tirano il tappeto da sotto i piedi per un motivo che, secondo me, è molto brutto”.

A consolarlo ci hanno pensato Enzo Paolo Turchi e Luca Calvani, ricordandogli che poter raccontare oggi questa storia è già una vittoria.

La scheda di Clayton

Clayton Norcross, 70 anni, è noto al grande pubblico per essere stato il primo interprete di Thorne in Beautiful, ruolo che ha mantenuto per ben 628 episodi.

Grazie al successo raggiunto con la soap, lavora in diverse serie quali Baywatch, Milagros, JAG – Avvocati in divisa, Sotto il cielo dell’Africa, V.I.P., Pompei e molte altre.

Nel 1998 affianca Sabina Guzzanti nella conduzione del programma tv La posta del cuore. Nel 2005 partecipa alla seconda edizione del reality di Canale 5 La fattoria. Nel 2022 è nel cast del programma Avanti un altro! come membro del “salottino”.

Per tanti anni, da giovane, ha lavorato come fotomodello. Sognava la regia, ma, dopo la scuola di cinema, ha capito che la sua strada era la recitazione che, infatti, gli ha dato il successo. Quando decide di lasciare Beautiful segue un periodo difficile.

Tramite la meditazione, Norcross ritrova la serenità, ricominciando a impegnarsi in nuovi progetti di vita e lavoro. Dopo un matrimonio lampo con Andrea Sulzbacher, attualmente si dice ancora in cerca della persona giusta alla quale regalare magia e romanticismo.