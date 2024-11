Clayton vuole provarci con una concorrente del GF, ecco con chi: “Sta fuori di testa!” – VIDEO

Nel clima di intrighi e sussurri che caratterizza la Casa del Grande Fratello, una nuova indiscrezione sta facendo parlare. Clayton Norcross, conosciuto da molti come Thorne di Beautiful, sembra aver perso la testa per una delle sue coinquiline. Ma la sorpresa più grande è che non si tratta di Amanda Lecciso, come si pensava inizialmente, bensì di Mariavittoria Minghetti! A sganciare la bomba è stato Luca Calvani, che ha rivelato un’interessante conversazione avvenuta in sauna tra Clayton e Iago Garcia.

La rivelazione di Luca Calvani: “Clayton vuole provarci con Mariavittoria”

Durante una chiacchierata in giardino con Enzo Paolo Turchi, Javier Martinez e Mariavittoria Minghetti, Luca ha raccontato di come Iago gli abbia confessato una richiesta insolita ricevuta da Clayton: “Ho fatto sauna con Clayton e lui mi ha chiesto se doveva farsi avanti con Mariavittoria o aspettare che fosse lei a fare il primo passo”. Luca, inizialmente incredulo, ha capito presto che il desiderio dell’attore di Beautiful fosse tutt’altro che uno scherzo.

Nel gruppo cresce la convinzione che Clayton sia realmente interessato a Mariavittoria. Enzo Paolo Turchi è tra i primi a non avere dubbi: “Ha detto che vuole provarci con te!”, ha detto rivolgendosi alla stessa Mariavittoria, che è apparsa sorpresa da queste dichiarazioni.

La reazione di Mariavittoria e il confronto con Iago Garcia

Sconcertata dalla rivelazione, Mariavittoria ha cercato di chiarirsi le idee parlando con Iago: “Io delle volte non ci riesco a parlare perché magari mi sento a disagio, in difficoltà”. Ma non finisce qui. Anche Jessica Morlacchi è stata coinvolta nella conversazione. Secondo Iago, Clayton sembrava confuso sull’interesse delle ragazze verso di lui, considerandosi ancora un’icona amata dai fan di Beautiful: “Lui ha tanti fan che lo seguono da Beautiful”.

La conversazione ha suscitato l’ironia di Jessica, che ha commentato l’atteggiamento dell’attore: “Ma è giovane! Ha comunque 30 anni! Un conto 30 e 50 sai… Sta fuori di testa!”.

