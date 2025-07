Beatrice Luzzi su Gigi Proietti: “Mi rubò l’idea”

Beatrice Luzzi, le dichiarazioni che spiazzano su Gigi Proietti.

Durante una recente intervista rilasciata a Troppo Fun Radio in occasione dell’Outdoor Film Festival, Beatrice Luzzi ha raccontato uno degli episodi più sorprendenti – e anche amari – della sua carriera. Il suo racconto, però, ha spiazzato alcuni utenti che hanno trovato il video dell’intervista su Tiktok (trovi il video a inizio articolo). Parliamo di un progetto teatrale, tanto sognato quanto sofferto, che purtroppo non ha mai visto la luce… almeno non nelle sue mani.

Beatrice Luzzi: “Gigi Proietti mi rubò l’idea”

Alla domanda “Qual è stata l’idea più emozionante che hai avuto nella tua carriera?”, l’attrice ha ricordato con entusiasmo e un pizzico di delusione: “Io ebbi un’idea bellissima e ci lavorai tantissimo: volevo portare Pippi Calzelunghe a teatro. Mi feci dare i copioni, li tradussi, tradussi le canzoni, le adattai, riscrissi il copione. Poi andai da Gigi Proietti, che aveva un teatro stabile, e… gli piacque così tanto che la regalò alle sue figlie e a sua moglie. Arrivederci e grazie.”

Il suo ambiente ideale? “Dove si respira arte”

Nella breve intervista, Beatrice ha anche parlato dei luoghi e contesti artistici in cui si sente più a suo agio:

“Preferisco gli ambienti dove si respira arte, dove ci sono tanti giovani e dove ci si emoziona”.