Lite tra Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi, cosa c’è di vero? Interviene il conduttore

Nelle ultime ore, una voce che ha scosso i fan del Grande Fratello: Alfonso Signorini sarebbe stato “inca**ato nero” con Beatrice Luzzi dietro le quinte dell’ultima puntata. Le indiscrezioni parlano di un conduttore infuriato per l’intervento dell’opinionista su Stefania Orlando. Ma è davvero andata così?

Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi: c’è stata davvero una lite?

Durante la nuova puntata di Boom, Signorini ha deciso di fare chiarezza e smontare il caso che sta facendo discutere il web ed ha replicato alle impertinenti – ma sempre puntuali – domande della giornalista Grazia Sambruna.

Il conduttore del reality show di Canale 5 ha voluto smentire le voci, chiarendo la sua posizione sulla questione che lo vede coinvolto con Beatrice Luzzi.

Se è vero che durante la pubblicità del Grande Fratello io e Beatrice Luzzi ce ne siamo detti di tutti i colori? Ma va là! Intanto, dircene di tutti i colori non era possibile perché io non avevo voce, avevo la febbre, stavo malissimo. L’unica verità è che non c’è stato assolutamente niente. E’ vero, c’è stata una discussione ma tutto ciò che si discute lo si fa apertamente. Io non ho niente da nascondere, quindi tutte le discussioni si fanno davanti le telecamere in diretta, poi finita lì. Nel senso che dopo abbiamo ripreso, l’ho coinvolta anche in altre questioni.

Signorini, dunque, dopo aver smentito la lite durante la pubblicità con Beatrice Luzzi, ha anche spiegato cosa fa durante il nero:

Anche perché io durante la pubblicità, ti assicuro me ne vado via. E sai dove vado? Io vado a bere il mio tè all’arancia e miele che mi faccio fare e sto lì con la mia tazzina come una vecchia aspettando che riprenda la diretta.