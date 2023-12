Beatrice Luzzi potrebbe avere lasciato la Casa del Grande Fratello per alcuni problemi di salute del padre. Secondo le ultime indiscrezioni, l’86enne si sarebbe rotto il femore.

Proprio per questo motivo, Beatrice Luzzi avrebbe lasciato (momentaneamente) la casa del Grande Fratello per sincerarsi delle condizioni di salute di suo padre.

Tuttavia, secondo le ultime indicazioni ricevute nel loft di Cinecittà, pare che l’ex attrice di Vivere potrebbe assentarsi pure nel corso della diretta di sabato 23 dicembre:

In base ai Rumors e a ciò che riporta Letizia in merito alla coreografia Natalizia, si capisce che Bea non sarà presente alla diretta #GrandeFratello di sabato anti Vigilia. Dando un in bocca a lupo a #Beatrice, augurandole un prossimo rientro❤. CAMBIATE CANALE SABATO, W LA RAI!

— Trashismo Cosmico (@TrashalCubo) December 21, 2023