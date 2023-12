Ex del Grande Fratello sul caso Chiara Ferragni: “Lei un’eroina, genio invidiato da 29 milioni di italiani”

Sul caso Chiara Ferragni in questi giorni si sono espressi proprio tutti ed a dire la sua ci ha pensato anche un ex concorrente dell’ultimo Grande Fratello, Giampiero Mughini. Il giornalista è intervenuto con una lettera su Dagospia in cui ha voluto apertamente esaltare la genialità di Chiara Ferragni.

Ex del Grande Fratello, Giampiero Mughini, su Chiara Ferragni

A detta dell’ex gieffino, Chiara Ferragni attualmente rappresenterebbe il “personaggio sovrano del nostro Paese”. Mughini ha ammesso di essere il primo a esaltare la genialità dell’imprenditrice, finita nell’occhio del ciclone per via del Pandoro griffato e della maxi multa dell’Antitrust:

Stando al fatto che dal nulla lei ha creato un impero di 29 milioni di follower, cioè di sudditi. (Secondo me quelli che in Piazza Venezia e altrove applaudirono entusiasticamente all’ingresso in guerra di Mussolini nel giugno 1940 erano molti di meno.) Tutto ciò è sotto i vostri occhi, è bastato che lei spruzzasse un po’ di polvere rosa su un panettone da quattro soldi a farlo pagare tre volte tanto. Quanto al cachet della nostra eroina, a voler fare un raffronto ricordiamoci che Italo Svevo in tutta la sua vita non ha mai incassato una lira di diritti d’autore. Quando il troppo è troppo, ne è venuto un putiferio e ne stanno scrivendo i migliori giornalisti e opinionisti italiani.

In merito alle scuse di Chiara Ferragni, Giampiero Mughini ha aggiunto:

Abile e intelligente com’è, la nostra Chiara nazionale ha capito di averla fatta grossa e ha deciso di fare pubblica ammenda e dunque di snocciolare un milioncino di euro in beneficenza, quattro spiccioli a giudicare dal suo standing economico. Mi ha colpito il modo in cui in tv ha presentato la sua “autocritica”, senza trucco e pressoché irriconoscibile, e comunque cento volte meglio di quei comunisti cinesi che facevano autocritica per evitare che Mao li sgozzasse.

E sulla possibilità di nuovi guai in arrivo a carico della moglie di Fedez, l’ex gieffino ha concluso: