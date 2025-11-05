Basciano interrogato per stalking contro Sophie: gli ultimi sviluppi

Alessandro Basciano interrogato per stalking contro l’ex Sophie Codegoni: gli ultimi sviluppi

Giornata importante per Alessandro Basciano, che nella mattinata del 5 novembre si è presentato al Palazzo di Giustizia di Milano per essere interrogato dal pubblico ministero Antonio Pansa, del pool dell’aggiunta Letizia Mannella. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è accusato di atti persecutori ai danni dell’ex compagna Sophie Codegoni, con la quale ha avuto una relazione nata proprio all’interno del reality show.

Secondo quanto riportato, il DJ trentaseienne avrebbe chiesto lui stesso di essere ascoltato, tramite il suo legale Leonardo D’Erasmo, dopo la chiusura delle indagini preliminari e in vista di un possibile rinvio a giudizio. Oltre alle accuse di stalking, Basciano deve rispondere anche del presunto mancato versamento delle somme economiche stabilite dal giudice civile a favore della sua ex compagna.

Le accuse e il rapporto tra Basciano e Codegoni

L’inchiesta riguarda una serie di episodi avvenuti tra luglio 2023 e novembre 2024, periodo durante il quale l’uomo avrebbe ripetutamente minacciato e molestato Sophie Codegoni, generando in lei uno stato di ansia e paura e spingendola a cambiare radicalmente le proprie abitudini di vita.

La giovane modella e influencer, dopo aver sporto denuncia, avrebbe riferito agli inquirenti di essere stata costretta a non uscire più da sola e a farsi sempre accompagnare da qualcuno per timore di nuovi episodi di aggressività o pedinamento. Tra le prove raccolte figurano anche le chat tra i due, con messaggi dal tono minaccioso.

Arrestato nel novembre 2024 e rilasciato dopo meno di 48 ore, Basciano è oggi sottoposto a un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico.

Il DJ, dal canto suo, ha sempre negato le accuse, dichiarando di non aver mai avuto comportamenti persecutori: “Atti persecutori non ci sono stati prima e non ci saranno neanche dopo”, avrebbe detto, ribadendo la volontà di chiarire ogni aspetto della vicenda.

Cosa succederà ora

L’interrogatorio odierno rappresenta un passaggio cruciale dell’indagine, in attesa che la Procura decida se procedere o meno con il rinvio a giudizio. Nei prossimi giorni potrebbero emergere ulteriori sviluppi sulla posizione dell’ex gieffino e sull’esito del caso.