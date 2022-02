Qualche giorno fa Davide Silvestri e Barù si sono ritrovati a commentare alcuni atteggiamenti di Soleil nella Casa del Grande Fratello Vip, senza risparmiare qualche critica alla Vippona. Nel dettaglio, Davide avrebbe rimproverato l’amica di essere talvolta disordinata. E’ stato però Barù il più severo tra i due inquilini.

Barù accusa Soleil ma fa sbottare Manila

Secondo il foodblogger, infatti, Soleil non sarebbe solo disordinata ma addirittura “sporca”. Davide è stato il primo a perdere la pazienza nei confronti dell’influencer:

Mamma mia, Sole lascia sempre la porta aperta! E’ proprio scoordinata, fa un casino!

Barù a quel punto ha replicato commentando:

Quello sì… è proprio sporca, una donna sporca!

Il disordine e la sporcizia di Soleil sono ormai risaputi ed anche Delia Duran avrebbe manifestato in più occasioni la stessa critica nei confronti dell’amica speciale del marito.

Se, tuttavia, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha rimproverato Soleil di essere “sporca”, proprio quest’ultimo si è reso oggi protagonista di un episodio imbarazzante che ha fatto arrabbiare Manila Nazzaro. A scatenare il malcontento sarebbe un cattivo odore proveniente dal confessionale per “colpa” del Vippone.

L’ex Miss Italia è stata chiamata ad entrare in confessionale proprio dopo Barù ma si è ritrovata a dover fronteggiare una forte puzza della quale si sarebbe lamentata.

Il motivo sarebbe da rintracciare in qualche… aria di troppo che il gieffino si sarebbe dato in confessionale tanto da portare Manila a non riuscire a stare al suo interno e a sbottare:

No ragazzi, non puzzava prima per niente. Ora puzza da morire!

Barù l’ha presa come sempre con leggerezza facendosi una risata sotto i baffi!