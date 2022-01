Dopo la puntata in diretta del Grande Fratello Vip, Barù si è confrontato con Delia Duran e, in un certo senso, ha preso le difese di Soleil Sorge in merito al famoso “triangolo” con protagonista Alex Belli messo in piedi nel corso di questa burrascosa edizione.

Barù mette alle strette Delia: “Sei qui per cavalcare l’onda con Alex”

Ma te entrando qui cosa vuoi raccontare? Vuoi fare scandalo? Aggiungere notorietà? È inutile che vieni qui a prendertela con Soleil quando potresti stare a casa a prendertela con il colpevole in generale – ha continuato Barù parlando con Delia Duran – Io mi diverto se sei qui per buttare brace sul fuoco, figurati… Secondo me è tutta una cosa strumentalizzata per cavalcare l’onda da te e da Alex. Che è geniale, eh! È geniale! Io penso che mi puzza… mi puzza un po‘. Non ho detto che è tutto finto, c’è qualcosa di sbagliato che ha fatto, un legame che si è creato. Ma tu sapevi che cosa sarebbe successo quando fossi entrata. Non è una conseguenza… è una somma… un uno più uno.

Delia ha risposto di non essere al GF Vip per litigare con Soleil:

Qualcosa di strumentalizzato? Assolutamente no, assolutamente. Non sono entrata qua per andarle contro.

Il discorso tra Barù e Delia è proseguito anche stamattina e il food blogger ha aggiunto:

Un po’ di verità c’è. Qualcosa con Sole c’è stato e te sei ferita ed è evidente, però… sei venuta qui per te stessa? Questo mi fa preoccupare per te, perché hai preso questa scelta? Potevi andare a meditare. Potevi trovare risposta in un altro posto e in miglior modo. Stai litigando due volte alla settimana qui! Ti sei messa nella stessa situazione. Sei entrata in un posto dove… che risposte vuoi trovare qui dentro? Guarda Davide per esempio. Qui da 4 mesi non ha fatto nulla di male contro la sua fidanzata. Cosa devi capire? O ti comporti bene oppure no…

