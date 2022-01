Giacomo Urtis, ospite di Casa Chi, ha parlato della querela di Miriana Trevisan ed ha commentato pure il triangolo tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran, sganciando una divertente “bomba” su Barù soprannominato “etero curioso”.

Quale sarebbe la partner perfetta di Alex Belli? In Italia è pieno di coppie così e la cosa mi fa ridere questo stupore. Lui non sta recitando ma fa una cosa che fanno tutti ma loro lo dicono.

Alex si è un po’ invaghito di Soleil e viceversa e Delia ci è rimasta molto male. Alla fine del programma Alex tornerà con Delia e sono affiatatissimi. In più Soleil ha una persona fuori dal GF Vip che la sta aspettando. Non vedo perché continuare a discutere su questa “troppia”. Anche a me è capitato di essere al centro di un triangolo.