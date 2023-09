Ballando con le Stelle 2023: conduttrice anni ‘80 fa “fuoco e fiamme” per esserci, volto noto dice no a Milly

Emergono sfiziosi retroscena in merito alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. Se da una parte c’è chi scalpita per esserci, dall’altra c’è invece chi rifila dei sonori “no” alla padrona di casa, Milly Carlucci. E’ quanto reso noto da Alberto Dandolo nella sua recente rubrica sugli indovinelli, ospitata su Dagospia.

Ballando con le Stelle 2023, gli ultimi retroscena sui concorrenti

Mentre il cast di Ballando con le Stelle 2023 si va componendo, spuntano ancora vecchie glorie della televisione nostrana che sperano di poter essere notate da Milly Carlucci. C’è chi ormai da tempo non si fa vedere in tv, e quale migliore occasione di un passo di danza in prima serata su Rai1?

Per questo c’è chi starebbe facendo “fuoco e fiamme” per poter avere un posticino al sole, come nel caso di una popolare conduttrice del passato. Ecco cosa scrive in merito Dandolo:

Vi ricordate di Gabriella Golia, la storica annunciatrice di Italia Uno che ha solleticato i sogni porcini dei giovani tele morenti negli anni ’80? Ebbene, la fu rampante Gabry si è annoiata di fare la signora bene e girovagare tra negozi e sale da tè del centralissimo Corso Indipendenza a Milano. La Golia vuole tornare a lavorare in tv e sta facendo fuoco e fiamme per essere ingaggiata come ballerina dalla Carlucci. Milly avvisata mezza salvata!

Dall’altra parte però non mancherebbero i rifiuti rifilati alla padrona di casa Milly Carlucci: