Tempo di confidenze nella camera arancione del Grande Fratello Vip: “Ma chi è che vorrebbe essere la moglie di Alex in questo momento?”, si domanda Maria Monsè parlando del bacio tra Alex Belli e Soleil Sorge.

Io non vorrei mai essere sua moglie in questo momento, assolutamente… mai. – continua Miriana Trevisan – poi tuo padre, il tuo migliore amico… ti dicono di tornare come prima. Sophie mi racconta che il bacio l’ha visto ed era bello potente. E’ solo una questione di delicatezza… te lo puoi dare se ci può essere, ma perchè? Lei ha detto: ‘ti prego amore un po’ meno’. Anche il suo amico l’ha detto… io ho avuto un tradimento così. Poi ho trovato Delia dolcissima e arrendevole.