Chi è Aurora Leone dei The Jackal: carriera e vita privata della comica

Aurora Leone è una nota attrice comica di 22 anni originaria di Caserta. È entrata a far parte del gruppo comico The Jackal dopo la sua partecipazione a Italia’s Got Talent nel 2019, dove ha conquistato i giudici Frank Matano, Claudio Bisio, Mara Maionchi e Federica Pellegrini.

Chi è Aurora Leone dei The Jackal

Aurora è apprezzata per la sua abilità nel scrivere e interpretare i suoi monologhi, che spesso traggono ispirazione dalla sua vita quotidiana. Oltre a partecipare attivamente agli sketch del gruppo The Jackal è anche autrice di diversi contenuti.

Nel 2021, Aurora Leone e un altro membro del gruppo, Ciro Priello, sono stati cacciati dalla cena inaugurale della Partita del Cuore, un evento benefico annuale.

Nonostante fossero stati convocati come partecipanti alla partita per la squadra Campioni per la Ricerca, non è stato permesso loro di sedere al tavolo con gli altri giocatori/artisti tutti uomini.

Nel 2021 nasce il progetto Generazione 56K, serie televisiva Netflix realizzata in collaborazione tra la casa di produzione Cattleya e i The Jackal, seguita nel 2023 dalla serie Pesci piccoli.

Nel 2022, Aurora ha partecipato come concorrente a Pechino Express in coppia con Gianluca Fru vincendo la competizione.