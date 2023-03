Antonella Fiordelisi è tornata a parlare del suo ex Gianluca Benincasa con Edoardo Donnamaria. L’influencer salernitana durante una tranquilla conversazione in cucina ha svelato di non avere assolutamente nulla da rimproverarsi nei confronti del suo ultimo ex.

Antonella, cosa pensa di Gianluca Benincasa

Antonella è certamente ignara di quello che è successo fuori dalla Casa del GF Vip con Gianluca Benincasa. Il suo ex, infatti, ha aspramente criticato la famiglia della Vippona. La salernitana ha commentato:

Io sono tranquilla su questo. Può solamente dire che io magari gli avevo lasciato la porta aperta, queste cose qua… perché comunque ero single. Cioè magari dice ‘sono stato l’ultimo ragazzo, fai esperienze e poi ritorna con me’. Quello l’ha pensato…

La replica di Donnamaria è stata provocatoria: “Magari glielo hai anche detto…”. Antonella ha però aggiunto:

Mah… gli ho detto ‘guarda non penso che ritorneremo ma comunque tutto può essere. Io intanto vado al Grande Fratello’. Però comunque sono passati tanti mesi. Non ci rendiamo conto perché siamo qua, ma tanti mesi. Io conoscendolo spero che lui sia uscito con altre ragazze, capito?

“Beh, penso proprio di sì”, ha concluso Edoardo.