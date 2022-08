Andrea Nicole non sarà al GF Vip: il retroscena sul colloquio che avrebbe sostenuto

Andrea Nicole, l’ex tronista di Uomini e Donne, non sarà al GF Vip 7. Mentre lei aveva smentito l’indiscrezione lasciando intendere di non sapere nulla neppure della sua presunta candidatura, parte che in realtà la stessa abbia avuto un colloquio con la squadra di Alfonso Signorini.

Andrea Nicole non sarà al GF Vip

A svelare nuovi dettagli ci ha pensato in queste ore l’esperto di gossip, Amedeo Venza, il quale ha svelato:

Niente GF Vip per Andrea Nicole… l’ex tronista della passata edizione di Uomini e Donne ha sostenuto qualche colloquio e pare non sarebbe andato a buon fine.

Proprio durante una diretta Instagram condivisa dalla pagina GFIsolaNews, l’ex tronista aveva smentito la possibilità di vederla al GF Vip come si può ascoltare nel video in apertura.

Il suo nome era emerso dopo le parole di Alfonso Signorini che aveva lasciato intendere, durante una intervista, la possibilità di poter parlare nel corso della prossima edizione del reality anche di tematiche Lgbtq+ e in particolare del tema delle persone transgender. Da qui il nome di Andrea Nicole, indiscrezione in merito alla quale vi avevamo spiegato perché fosse errato definirla una possibile concorrente “trans”. Adesso però arriva una ulteriore smentita con tanto di presunto retroscena.