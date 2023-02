Il feeling tra Andrea Maestrelli e Giaele De Donà è sotto gli occhi di tutti, ma proprio oggi il calciatore, nel confidarsi con Micol e Davide sul rapporto con la Vippona, ha messo il freno a mano. Sui social già fanno il tifo per la ship, ma a quanto pare una vera e propria coppia non potrà mai nascere. Il motivo ha un nome e cognome, Bradford Beck.

Andrea ha ammesso di non essere interessato a creare nella Casa del GF Vip una coppia a tutti i costi solo per visibilità. Da qualche tempo si è legato sempre di più a Giaele, della quale ha commentato con i due Vipponi:

Per me con Giaele ad oggi c’è feeling, è una ragazza a cui voglio bene a distanza di un mese e mezzo qua dentro, ma non la vedo come una cosa da accelerare.