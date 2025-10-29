Amici 25, anticipazioni sesta puntata: chi è stato eliminato?

Amici di Maria De Filippi 25, anticipazioni puntata del 2 novembre 2025: ospiti, sfide e novità

La sesta puntata di Amici di Maria De Filippi 25, in onda domenica 2 novembre 2025, si preannuncia ricca di emozioni, ospiti speciali e sfide avvincenti. Le anticipazioni di SuperGuidaTv in collaborazione con Amici News svelano cosa accadrà nella scuola più famosa d’Italia, tra gare di canto e ballo, nuovi giudizi dei professori e qualche momento di tensione tra gli allievi.

Le sfide e i risultati

La puntata si apre con la sfida di Pierpaolo, giudicata da Garrison Rochelle, che riesce a vincere contro Riccardo. Nessuna eliminazione, ma tanti momenti di tensione: Penelope, allieva di Rudy Zerbi, ha scelto di abbandonare il programma, come mostrato nel daytime del 28 ottobre.

Plasma vince la sua sfida dopo la gara di canto, presentando il proprio inedito. Nel ballo, invece, Maria Rosaria e Pierpaolo finiscono al ballottaggio: i voti pari (4 a 4) spingono la maestra Celentano a suggerire a Maria Rosaria di proporsi per la prossima sfida. Per il canto, le sfidanti designate saranno Flavia e Angie.

Classifica della gara di canto

Ecco i risultati della sesta gara di canto della stagione:

1. Gard – Fai rumore

2. Michele

3. Valentina

4. Michelle – Dieci

5. Riccardo – Cinque giorni

6. Opi

7. Angie – 100 messaggi

8. Flavia – Fiamme negli occhi

Classifica della gara di ballo

Nel ballo, la classifica vede Alex in testa, seguito da Alessio, Paola, Maria Rosaria e Anna. Ultimo posto per Pierpaolo. Alex supera con successo il compito assegnato da Alessandra Celentano, che si complimenta con lui per la crescita artistica.

Gli ospiti della puntata di Amici del 2 novembre

Dopo le recenti partecipazioni di Irama, Emma Marrone, Sarah Toscano, Mida, Chiamamifaro e TrigNO, anche questa settimana non mancheranno grandi nomi. In studio arriveranno Dardust, che presenterà il suo nuovo brano accompagnato dal corpo di ballo formato da Giulia Stabile, Elena D’Amario, Isobel Kinnear, Francesco e Michele. Accanto a lui, Vanessa Incontrada e Nicolò De Devitiis giudicheranno le esibizioni dei cantanti, mentre Samantha Togni valuterà le performance di ballo. Tra gli ospiti musicali anche Giordana Angi, che proporrà dal vivo il suo nuovo singolo Dammi un bacio.

Momenti divertenti e tensioni

Durante la puntata è stato mostrato un filmato ironico con Riccardo che si diverte a fare i capelli ai compagni.

Non sono mancati però i momenti più tesi: Rudy Zerbi ha proposto l’eliminazione di Opi, ma Anna Pettinelli si è opposta. Il professore ha annunciato che convocherà quattro giudici esterni per ottenere un parere diverso sull’allievo.

Maria De Filippi, come sempre attenta ai ragazzi, ha chiesto a Maria Rosaria come si sentisse dopo un commento critico ricevuto dalla giuria.